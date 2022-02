In Dutzenden Dörfern und Märkten haben in den vergangenen Monaten Gasthäuser und Jausenstationen zugesperrt. Die Gründe sind vielfältig: kein Nachfolger, kein Personal, zu große Arbeitsbelastung, zu viel Billigkonkurrenz durch Möbelhäuser, Supermärkte, Fast-Food-Läden und Vereinslokale. Manche haben wegen der Corona-Pandemie die Reißleine gezogen. In vielen Dörfern gibt es nun kein einziges Lokal mehr, wo Speis und Trank gereicht werden, wo Neuigkeiten ausgetauscht werden, wo Geselligkeit