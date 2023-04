Ein Doppel-Wumms für den Altbau

Wer auf einer unserer Nebenbahnen übers Land fährt, der sitzt in angenehmen Siemens-Desiro-Triebwagen oder in solchen der Reihe 5047. Das Modell ist um die 40 Jahre alt und nicht barrierefrei – ein Ärgernis für ältere bzw. behinderte Menschen und Mütter mit Kinderwagen. Kärnten hat diese Woche gemeldet, dass im ganzen Land ab sofort keine dieselbetriebenen Garnituren mehr unterwegs sind. In Oberösterreich stinken und lärmen weiter die oben beschriebenen Triebwagen durch die Gegend.