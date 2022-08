Öko-sensible Wählerinnen und Wähler will die Politik davon ablenken, mit Parolen und Aktionen für eine nachhaltige Entwicklung. Sie weiß von ihrer aufwendigen, vom Steuerzahler finanzierten Marktforschung, wonach etwa das Pflanzen von Bäumen im Gefühlsleben vieler Menschen fantastisch Wurzeln schlägt. Das treibt seltsame Blüten. Die Stadt Linz will das Rathausviertel mit 50 Bäumen ergrünen lassen, um 80.000 Euro, also 1600 Euro das Stück.