Die Landwirtschaft und der Irrweg

Nach dieser EU-Wahl rauchen in den Zentralen der Volkspartei und ihres Bauernbundes die Köpfe. Selbst zu Hochzeiten der Roten (Bruno Kreisky) und der Blauen (Jörg Haider) haben Wählerinnen und Wähler in den Agrarbezirken ihrer ÖVP die Treue gehalten. Jetzt sind die Freiheitlichen in den meisten Landbezirken stärkste Partei, so im gesamten Inn- und Hausruckviertel und in Wels-Land.