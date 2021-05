Wer jetzt übers Land fährt, kann sich an der Natur erfreuen, besonders an den strahlend gelben Rapsblüten. Der Augenschmaus ist indes getrübt. Die Anbaufläche der wichtigen Ölpflanze hat sich in Österreich seit 2013 halbiert, auf 31.000 Hektar. Die Imker bangen daher um die wertvolle Blütentracht für ihre Bienen und haben die Aktion "Wir fliegen auf Raps" gestartet. Auch für eine der erfolgreichsten heimischen Lebensmittelmarken gibt es zu wenig Rohstoff, für das Speiseöl Rapso, das in Aschach