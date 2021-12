Mit bewundernswertem Einsatz beseitigen sie den Überfluss der Weihnachtstage. Die Debatte über Verpackungsberge und die moralischen Tiefen der Lebensmittelverschwendung gehört zum Fest. In Deutschland hat der neue grüne Landwirtschaftsminister, Cem Özdemir, ein Thema hinzugefügt: "Es darf keine Ramschangebote für Lebensmittel mehr geben." Der Preisdruck geht in Deutschland von vier Handelskonzernen aus: Edeka, Rewe, Lidl und Aldi haben 70 Prozent Marktanteil. In Österreich bestimmt das Quartett