Wer übers Land fährt, sieht mitunter am Rand von Straßen oder Parkplätzen Container mit automatisiertem, also bedienungslosem Verkauf von Lebensmitteln. Zutritt und Abrechnung erfolgen mittels Karte oder Handy-Anwendung (App). Da neben einigen Bauern und gewerblichen Start-ups auch große Supermarktketten in das Geschäft einsteigen, könnte unser Land bald von einem dichten Netz solcher Shopboxen überzogen sein. Parallel dazu läuft die Expansion der Spar-, Billa-, Hofer- etc. -Märkte weiter.