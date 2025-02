Wer gerne übers Land fährt, stößt auf Gedenkstätten, die an die Bauernaufstände der frühen Neuzeit erinnern, etwa die Schlacht von Kledt nahe Neumarkt a. H. 1595, jene in Emling bei Alkoven und bei Pinsdorf im Jahr 1626 oder an das Würfelspiel auf dem Haushamerfeld bei Pfaffing, dessen 400. Jahrestag heuer am 15. Mai begangen wird.