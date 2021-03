Ich komme gerade von meinem Hausarzt. Nein, nicht Corona. Ganz normale Kreuzschmerzen. Als ich dort ankam, las ich gleich an der Eingangstür: "Haben Sie Infektzeichen wie Fieber, Husten und Halsschmerzen? STOP! Dann gehen Sie wieder nach Hause und vereinbaren Sie einen Termin in unserer Ordination." Moment! Geht man nicht genau deshalb zum Arzt? Ich bin verwirrt. Aber es hat sich vieles verändert, und das innerhalb eines Jahres. Zum Arzt geht man am besten nur mehr, wenn man gesund ist. Im