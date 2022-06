Hin und wieder hört man unmittelbar nach einem Spiel oder einem Wettbewerb die Frage des Reporters an den Sportler oder die Sportlerin: "Wie fühlen Sie sich? Wie geht es Ihnen?" In dieser Situation eine sehr herausfordernde Frage, weil was soll man verschwitzt, leer und fertig antworten? Die richtige Frage in diesem Moment müsste lauten: "Fühlen Sie sich verschwitzt, leer und fertig?" Dann müsste die Person wenigstens nur "Ja!" antworten. Der Journalist sollte eher fragen: "Wie geht es sich? So