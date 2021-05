Ich habe mir oft überlegt, wie ich es schaffe, in diesem Ausnahmezustand die Spannung am Leben zu erhalten. Mich selbst zu überraschen oder einfach das Leben interessanter zu machen. Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Zum Beispiel: Keine Handynummern einspeichern. Dann ist man bei jedem Anruf überrascht, wer es ist. Die Telefonnummern, die man immer wieder anruft, also wirklich braucht, merkt man sich. So wie früher. Ich weiß heute noch meine erste Festnetznummer. Sich vornehmen, dass man, wenn