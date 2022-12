 Einkehr statt Einkauf

Als Kind dachte ich immer, am 8. Dezember feiern wir "Maria im Gefängnis" – ein Hörfehler. Heute glauben die Kinder vielleicht, dieser Tag heißt "Mary Shopping" – Tag der offenen Kaufhaustür. Die ältere Generation weiß noch, dass dieser Tag ein richtiger Feiertag, also ein freier Tag für alle, war. Das ist schon lange her.