Heute ist der Tag der Kartoffel. Der findet jährlich am 19. August statt. Nicht zu verwechseln mit dem Tag der Pommes frites – dieser ist am 13. Juli. Heute dreht sich alles um die Kartoffel. Die Empfehlung lautet, dass man an diesem Tag einige Kartoffeln essen soll. Egal ob gekocht, gebacken oder gebraten, zu jeder Mahlzeit gibt es Kartoffeln. Die Frage, die sich mir sofort stellt: "Gilt der auch in Österreich?" Schließlich sagen wir Erdapfel, nicht Kartoffel.