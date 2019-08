Vier Wochen sind es noch bis zum Wahltag, doch die Sache scheint entschieden. "In Österreich gab es noch nie einen so großen Vorsprung einer Partei in den Umfragen", sagt Christoph Hofinger, wissenschaftlicher Leiter des Sozialforschungsinstituts SORA in Wien. Hofinger ist ein renommierter Wahlforscher, seit 1989 im Geschäft und bekannt aus den ORF-Sondersendungen bei Bundespräsidenten-, Nationalrats- und Landtagswahlen. Mit seinen Prognosen liegt er meist richtig. In den Umfragen