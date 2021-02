In der Seuchenzeit sind gute Nachrichten selten, sie müssen daher ordentlich präsentiert werden. Der grüne Gesundheitsminister Rudi Anschober und die Gesundheitsexpertin Andrea Schmidt lobten gestern in einer Pressekonferenz den positiven Trend in Seniorenheimen: Die Impfbereitschaft steige, die Infektionen dürften unter Kontrolle sein.