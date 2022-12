Charmeur, Jongleur, Totalschaden: Was von Türkis-Blau geblieben ist

Das erhoffte Glück blieb aus: Besuch eines Rauchfangkehrers beim Familienfoto im Rahmen der Regierungsklausur in Mauerbach 2019.

Sebastian Kurz ist nach eigenen Worten "stolz auf das, was in dieser Zeit erreicht wurde. Und das kann auch Heinz-Christian Strache sein." Der ehemalige FPÖ-Obmann hat freilich andere Sorgen als seinen Nachruhm. Strache ist heute politisch bedeutungslos, finanziell angeschlagen und muss sich immer wieder vor Gericht verantworten. Einer rechtskräftigen Verurteilung entging er bisher. Doch die Ibiza-Affäre, die er "ein Attentat" nennt, wird er nicht mehr los. Von der Freude des Aufbruchs am 18.