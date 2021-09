Die in London erscheinende Financial Times ist die wichtigste Wirtschaftszeitung der Welt. Am vergangenen Dienstag widmete sie der oberösterreichischen Kleinpartei MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) einen Kommentar. Darin hieß es, der MFG-Erfolg deute darauf hin, "dass die Auswirkungen der Pandemie auf die europäische politische Landschaft gerade erst spürbar werden.