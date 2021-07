Proporz ist die Kurzbezeichnung für Proportionalität und bedeutet die anteilsmäßige Vertretung von Parteien in Regierungen und Ämtern. In der Nachkriegszeit war das zeitgemäß, Konsens und Stabilität hatten absoluten Vorrang. Der Proporz stand auch in den Landesverfassungen der meisten Länder, nur Vorarlberg ging einen eigenen Weg. 1999 kam die Wende. Zuerst beschlossen Salzburg und Tirol die freie Koalitionsbildung, 2011 zog die Steiermark nach, 2014 das Burgenland, 2017 Kärnten. Wien blieb ein