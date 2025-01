Themen und Termine: Wie FP und VP zusammenkommen – oder auch nicht

„Keine Spielchen und keine Sabotage“: Kickls Botschaft an die VP ist deutlich.

Michael Maier ist VP-Bürgermeister von Radenthein im Bezirk Spittal an der Drau. In dieser Stadtgemeinde wuchs Herbert Kickl auf. Sein Vater Andreas Kickl arbeitete im Magnesitwerk in der Poststelle. Doch die Leidenschaft des Seniors gehörte dem Fußball.