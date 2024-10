SPÖ lernt nicht aus Niederlagen: Erneuerung oder Untergang?

Die einzige bindende Umfrage ist jene an der Wahlurne. Statt auf dem erhofften ersten Platz landete die SPÖ bei der Nationalratswahl auf dem dritten – ein noch nie dagewesenes schlechtes Ergebnis. Seither ist der Parteivorsitzende Andreas Babler – dessen nimmermüder Einsatz im Wahlkampf beeindruckend war – mehr Passagier als Pilot. Wenn es ihm nicht gelingt, die Roten irgendwie in eine Regierung zu lotsen, sind seine Tage an der Spitze gezählt. Die Regierungsbeteiligung hätte