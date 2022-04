Die SMS-Nachricht war kurz und schmerzhaft: "Es ist vorbei." Mit dieser Mitteilung informierten am Morgen des 16. Februar 2003 die grünen Verhandler ihre Funktionäre über das Scheitern der Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP. Seit etwas mehr als zwei Jahren sind die Grünen tatsächlich in einer Koalition mit der ÖVP. Beim heutigen Bundeskongress in Villach wird eine Zwischenbilanz gezogen und Werner Kogler als Bundessprecher wiedergewählt. Nicht beim Kongress, aber danach wird Umweltministerin