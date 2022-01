Nächste Woche ist es so weit: Am Donnerstag stimmt der Bundesrat dem Impfpflichtgesetz zu, anschließend beurkundet der Bundespräsident das verfassungsgemäße Zustandekommen des Gesetzes, am Folgetag tritt es um Mitternacht in Kraft. Österreich schreibt als erstes EU-Mitglied eine allgemeine Impfpflicht vor. Die radikale Maßnahme wurde am 19. November am Tiroler Achensee bei der Konferenz der Landeshauptleute mit Zwischendurch-Kanzler Alexander Schallenberg vereinbart. Der wachsende Frust der