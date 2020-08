Cornelia Kühne-Hellmessen, Gymnasialdirektorin in Pasewalk (Mecklenburg-Vorpommern), ist bei der Wiederaufnahme des Schulbetriebs zuversichtlich: "Diesmal freuen sich sogar die Schüler richtig drauf." In mehreren deutschen Bundesländern endeten diese Woche die Sommerferien. Nun läuft nach fünf Monaten Corona-bedingter Pause ein Experiment: Erst wenn sich alle Schüler und Lehrer zum Unterricht auf ihre Plätze begeben haben, dürfen die Masken abgenommen werden. Außerhalb des Unterrichts, also in