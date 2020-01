Das Ende des Offiziers Wolfgang Baumann in der Politik war ruhmlos. Der blaue Generalsekretär im Verteidigungsministerium ging am 22. Mai 2019 so, wie er im Februar 2018 gekommen war: mit einem lächerlichen Foto-Befehl. "Ab heute sind alle meine Bilder in den Kasernen abzunehmen", lautete der letzte Satz seines letzten Tagesbefehls. Am Beginn seiner Amtszeit war Baumann dadurch bekannt geworden, dass er in einer als "dringend" klassifizierten Weisung anordnete, sein Foto