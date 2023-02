Profis und Profiteure: Warum die Politik auf "Message Control" setzt

In seiner Jugend war Gerald Fleischmann (49) Frontmann der Rockband "The Booms" und ein Star der burgenländischen Musikszene. 2003 begann er in der Presseabteilung der VP Niederösterreich zu arbeiten, 2007 wechselte er in die Bundespartei. 2011 schloss er sich dem aufstrebenden Jungpolitiker Sebastian Kurz an.