In der Aktivisten-Szene sorgte die Nachricht am Freitagabend für riesiges Aufsehen: Tests der Gesundheitsbehörde der Stadt Linz hatten bei einer Linzerin eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen. Die junge Frau hatte am vergangenen Samstag an der Demonstration "Black Lives Matter" auf dem Hauptplatz teilgenommen (ausführlicher Bericht auf Seite 5).