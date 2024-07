Orban, Kickl und die Habsburger: Was von den „Patrioten“ zu halten ist

Liebe Grüße aus Budapest an Herbert Kickl und seine Partei: Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hofft auf einen „Durchbruch“ der Freiheitlichen bei der Nationalratswahl am 29. September. Auch in anderen Ländern wie den USA würden die „patriotischen Kräfte“ gewinnen. „Bis zum Ende des Jahres werden die Patrioten in der Mehrheit sein“, sagte der rechtsnationale Ministerpräsident am Freitag im Staatsradio.Orban hat Ende Juni in Wien mit Kickl und dem