Der preußische Staatsmann Otto von Bismarck fasste seine Jahrzehnte in der Politik so zusammen: "Mit schlechten Gesetzen und guten Beamten lässt sich immer noch regieren. Bei schlechten Beamten helfen die besten Gesetze nichts." In der Coronakrise wurde sichtbar, dass es weder um die österreichische Gesetzgebung noch um die Verwaltung zum Besten steht. Es gab Pfusch im Parlament, Verordnungen, die der Verfassungsgerichtshof aufhob, widersprüchliche Auslegungen von Vorschriften, Planungspannen