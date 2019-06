Der 1. März 1970 war ein kühler und windiger Vorfrühlingstag. "Nichts deutete zunächst darauf hin, dass er einen Wendepunkt in der Geschichte der Zweiten Republik markieren sollte", schreibt Heinz Fischer in seinen Aufzeichnungen über die Kreisky-Jahre.Nach einem Vierteljahrhundert, in dem die ÖVP den Bundeskanzler gestellt hatte, begann ab diesem Wahltag eine neue Ära.