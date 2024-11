Job von Trumps Gnaden: Warum die US-Botschafter so häufig wechseln

Als die von Joe Biden nominierte US-Botschafterin Victoria Reggie Kennedy am 7. Jänner 2022 in Wien eintraf, war sie enthusiastisch. Die Witwe des langjährigen US-Senators Ted Kennedy nannte Österreich einen "ganz besonderen Ort" und kündigte wie ihr Vorgänger Trevor Traina an, Beziehungen zu allen Institutionen und Bundesländern zu pflegen. Das könnte Sie auch interessieren: Von Elon Musk Musk bis Richard Grenell: Wer unter Trump eine wichtige Rolle spielen wird Traina hatte die Latte hoch