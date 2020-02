Im Corona-Fieber: Wie die Politik mit der neuen Lungenkrankheit umgeht

Der Regierungschef folgte den Regeln des politischen Showbiz. In Hemdsärmeln, die Krawatte gelockert, umringt von besorgt dreinblickenden Nothelfern, trat Emmanuel Macron gestern im Pariser Krankenhaus La Pitie-Salpetriere vor die Kameras.

"Wir stehen vor einer Krise – die Epidemie kommt!", sagte der Präsident und schob eine Beruhigungspille nach: "Die Behörden reagieren so gut wie möglich."

Eine ähnliche Botschaft verkünden derzeit Politiker in aller Welt. Ihre Stimmung pendelt zwischen Besonnenheit und Panik.

Der neuartige Erreger der Lungenkrankheit Covid-19 ist dabei, den Globus zu erobern. Nun geht es den Regierungen darum, die Kontrolle nicht zu verlieren.

In Österreich versucht Bundeskanzler Sebastian Kurz gemeinsam mit Gesundheitsminister Rudi Anschober, einen "realistischen Blick" zu bewahren. Aber auch die Innenpolitik bleibt vom Corona-Fieber nicht verschont.

Die Zuständigkeit für die Bekämpfung des Erregers liegt beim Grünen Anschober.

"Politik wollte die Krise kapern"

Assistenz leisten ihm die ÖVP-Regierungsmitglieder Karl Nehammer (Inneres) und Klaudia Tanner (Landesverteidigung).

Anschober, zuvor Landesrat in Oberösterreich, muss schleunigst Fehler der Vorgängerregierung aus ÖVP und FPÖ korrigieren. So wird der von Ex-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) abgeschaffte Generaldirektor für die Öffentliche Gesundheit wieder eingeführt. "Ein ‘Chief Medical Officer’ ist unabdingbar", betont Anschober. Im Frühjahr 2020 soll die Fehlentscheidung der Vorgängerin ausgebessert sein.

Der Gesundheitsminister sollte zudem aufpassen, dass er von den ausgebufften Profis der ÖVP nicht überrollt wird. Bei jüngsten Auftritten stand er am Rand; das Zentrum beherrschten Kurz, seine Minister sowie ÖVP-nahe Beamte.

"Es sieht so aus, als wollte ein Teil der Regierung die Krise kapern", sagt Herbert Saurugg, Sicherheitsforscher und Experte für Risikomanagement, zu der sorgfältig kalkulierten Inszenierung.

Oberstes Gebot: Ruhig bleiben

Der gebürtige Steirer ist ein dienstfrei gestellter Major des Bundesheeres und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge. "Die Krisenkommunikation der ersten Tage war ein Lehrbeispiel dafür, wie man es nicht macht", erklärt Saurugg. "Bei jedem Auftritt der politischen Führung, in jedem Interview kam das Wort ‘Panik’ vor. Das trägt nicht zur Beruhigung der Leute bei."

Der wichtigste Aspekt sei, Ruhe zu bewahren. Allerdings, so Saurugg, gehe es mittlerweile schon um das Bewältigen der Folgen des Coronavirus – und nicht nur um ein punktuelles Eindämmen: "Wir haben eine neue Situation. Das muss auch die Bevölkerung akzeptieren." (Saurugg zu den OÖN.)

Den Aufruf zur Besonnenheit sollten freilich nicht nur die Bürger, sondern vor allem die Politiker befolgen. Ein Schulbeispiel für Kopflosigkeit und Hektik war der Polizeieinsatz am Mittwoch in einem Wiener Gymnasium. Nachdem ein Verdacht auf einen Coronavirus-Fall aufgekommen war, wurde gleich ein ganzer Straßenzug abgeriegelt.

Eltern hinter Absperrbändern

Vier Stunden durfte niemand in das Gebäude hinein oder hinaus. Beunruhigte Eltern versammelten sich hinter den Absperrbändern. Als der Fehlalarm endlich zugegeben wurde, wollte niemand für das Durcheinander verantwortlich sein. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) kritisierte die "von Panik getriebene" Aktion.

Jetzt ist die Bundesregierung – wie auch jede Landesregierung – um Beruhigung bemüht.

National und international werde alles getan, um den Virus einzudämmen, betonen Anschober und Nehammer. Anschober führte bereits mehrere Gespräche auf internationaler Ebene, etwa mit Frankreichs Gesundheitsministerin Agnes Buzyn; sie ist Ärztin.

Das Verteidigungsministerium demonstriert seine Einsatzbereitschaft. Ministerin Tanner informierte sich in Korneuburg beim ABC-Abwehrzentrum (gegen "atomare, biologische, chemische Bedrohungen") über den Ablauf eines eventuellen Assistenzeinsatzes. In der niederösterreichischen Kleinstadt sind 500 ABC-Soldaten in fünf Kompanien verfügbar.

Jedem Insider ist klar, dass es sich beim Coronavirus um eine länger dauernde, weltweite Herausforderung handelt. Die Hoffnung, dass bald alles wieder vorbei ist, dürfte falsch sein.

