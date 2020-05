Es war einer der ungezählten Schulterschluss-Termine am Ballhausplatz: Gestern Nachmittag berichteten Vizekanzler Werner Kogler und Finanzminister Gernot Blümel über "Corona-Hilfen für Unternehmen". Die Regie sieht Eintracht vor. Doch das Innenleben der Koalition verläuft nicht friktionsfrei. Die Grünen stoßen an Grenzen, wenn sie etwa ein paar Flüchtlinge aufnehmen wollen, die in Griechenland gestrandet sind. "Privatmeinung, nicht Regierungsmeinung", tönt es sogleich aus der ÖVP. Kogler musste