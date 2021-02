Unterschiedlicher könnten die Partner kaum sein: die Grünen Frischlinge, die ÖVP weltweit eine Besonderheit. Seit 1945 gab es in Österreich 32 Bundesregierungen. Die Volkspartei war in 25 vertreten, 15-mal stellte sie den Bundeskanzler. Seit 34 Jahren ist sie auf Bundesebene durchgehend Regierungspartei (ausgenommen die sieben Monate der Beamtenregierung Bierlein). Weltweit gibt es ganz wenige Parteien mit dieser hegemonialen Tradition. In Mexiko war die "Partei der institutionalisierten