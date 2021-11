Wien, bei der großen "Corona-Demo" am Heldenplatz. Die Demonstranten rufen "Wir sind das Volk!" – und scheinen es zu glauben. Gefühlte Wahrheiten und Fakten werden vermengt – wie so oft seit Beginn der Seuche. Wenn 40.000 Teilnehmer (laut offizieller Zählung) in der Bundeshauptstadt protestieren, ist das bemerkenswert – wie auch die 6000 Demonstranten am vergangenen Sonntag in Linz. Aber der Mythos, die Mehrheit leiste Widerstand, ist leicht zu widerlegen. Bisher ließen sich