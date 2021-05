In einer stillen Stunde könnte Sebastian Kurz an den giftigen Spruch des Kabarettisten Dieter Hildebrandt denken: "Es hilft nichts, das Recht auf seiner Seite zu haben. Man muss auch mit der Justiz rechnen." Soll heißen: Wie ein Verfahren ausgeht, ist ungewiss, auch wenn man sich unschuldig fühlt. Gegen Kurz ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, denn: "Sebastian Kurz ist verdächtig, am 24. Juni 2020 als Auskunftsperson vor dem Untersuchungsausschuss des Nationalrates bei