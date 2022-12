Den Staatsfeinden auf der Spur: Deutsche "Reichsbürger" in Österreich

David Alaba kann nichts für den Vater seiner Lebensgefährtin Shalimar Heppner. Doch was sich am vergangenen Mittwochmorgen in einem Nobelhotel in Jochberg bei Kitzbühel abspielte, sorgte in Deutschland für Schlagzeilen: "Terror-Schock für David Alaba", titelte etwa das Boulevardblatt "Bild". Bei dem spektakulären Polizeieinsatz gegen die rechtsradikalen deutschen "Reichsbürger" wurde auch der Vater von Alabas Partnerin verhaftet.