Daueralarm: Die unmögliche Mission von Innenminister Karner

Sechs Innenminister hatte die Republik in den letzten zehn Jahren. Wer drei Jahre schafft, gehört zu den langlebigen. Gerhard Karner (56) ist so einer. Seit 2021 ist der Niederösterreicher im Amt. Anfangs wegen des „Dollfuß-Museums“ in seiner Heimatgemeinde Texingtal oder wegen Plagiatsverdachts bei seiner Diplomarbeit umstritten, hat der schwarze Hardliner seine Rolle längst gefunden. Er muss mit einer Vielzahl an Herausforderungen umgehen – und erledigt den Job nach Ansicht