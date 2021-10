Reinhold Mitterlehner genoss den Beifall. Am Donnerstagabend der vergangenen Woche hatte der frühere Raiffeisen-Generalanwalt Christian Konrad zur Spenden-Gala ins Wiener Konzerthaus geladen. Konrad, ein Gegner von Sebastian Kurz, sprach in seiner Rede Mitterlehner als "Herr Vizekanzler" an und verwies auf den Krach in der Kurz-VP: "Das muss ein schöner Tag für Sie sein!" – Das bürgerliche Publikum feierte Mitterlehner mit einem langen Applaus.