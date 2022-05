Der Nächste, bitte: Am Samstagnachmittag wird Karl Nehammer in Graz zum neuen ÖVP-Parteiobmann gewählt (nachrichten.at berichtet per Liveblog). Der Parteitag findet mit 1200 geladenen Gästen in der Helmut-List-Halle statt, beginnt um 13.30 Uhr, hat sechs Programmpunkte und ist schon um 16 Uhr vorbei.