Countdown der Koalition: Warum sich Schwarz-Grün nicht renaturieren lässt

Die Entfremdung ist unübersehbar, die ÖVP will es so: Aus Protest reisten am Freitag die fünf von der Volkspartei gestellten Energielandesräte nicht zum Treffen mit ihren Kollegen nach Lochau am Bodensee. Grund dafür war die Anwesenheit der grünen Klimaministerin Leonore Gewessler. Diese habe mehrfach gezeigt, dass ihr die Länderinteressen egal seien, betonten die VP-Ländervertreter in einer gemeinsamen Aussendung.