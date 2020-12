Die "Tagesthemen" sind eine der wichtigsten Info-Sendungen im deutschen Fernsehen. Am Mittwochabend ging das TV-Journal gnadenlos mit Sebastian Kurz um. Zitat: "Als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet. So lassen sich die Beschlüsse der österreichischen Regierung zum Skifahren in der Alpenrepublik kommentieren." Der österreichische Bundeskanzler sei "auf dem geordneten Rückzug – die Vernunft hat sich durchgesetzt." Ähnlich bewertet es die populäre Bild-Zeitung (Berlin): "Österreich