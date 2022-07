Stand 29. Juli gab es in der 1,9 Millionen Einwohner zählenden Stadt Wien 4096 Corona-Tote, die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 1089,8. In Hamburg (1,8 Millionen Einwohner) waren es 2785 Tote, Inzidenz: 524,5. In Berlin – doppelt so groß wie Wien – gab es 4708 Todesfälle, Inzidenz: 409,8. Nun sind internationale Vergleiche oft schwierig, die Zählweise ist uneinheitlich. Doch deutsche Großstädte scheinen besser durch die Pandemie zu kommen.