Blaues Wimmelbild: Niederösterreichs Gemeinden vor großen Umwälzungen

VP-Landeschefin Mikl-Leitner: Verluste an FP "selbstverständlich eine Gefahr"

Dass VP und FP seit März 2023 in Niederösterreich gemeinsam regieren, ist kaum zu glauben, wenn man den Gemeinderatswahlkampf verfolgt. "Die Zeit der Diktatur in den Gemeinden ist vorbei", betonte unlängst der blaue Landtagsabgeordnete Martin Antauer in einer Aussendung.