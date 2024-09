Allein zu zweit: Was Nehammer und Kogler verbindet oder trennt

Kogler gegen Nehammer, anschließend Babler gegen Kickl: Das Hauptabendprogramm in ORF 2 stand am Freitag ganz im Zeichen des Wahlkampfes. Das Duell des Bundeskanzlers mit dem Vizekanzler war ein klares Zeichen dafür, dass der Vorrat an türkis-grünen Gemeinsamkeiten längst aufgebraucht ist. Es regiert nur noch das Misstrauen.