Norbert Hofer war sich im vergangenen Dezember sicher: 2021 gibt es vorzeitige Nationalratswahlen. Er könne sich nicht vorstellen, dass Türkis-Grün "das kommende Jahr übersteht", so Hofer. Der FP-Obmann verwies auf "Streitereien und Dispute" in der Koalition; sie erinnerten ihn an die rot-schwarze Agonie 2016/17.