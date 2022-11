Die Bundes-SPÖ und die Wiener Partei ziehen an einem Strang – nicht nur politisch, sondern auch bei der Suche nach einer neuen Unterkunft. Die Roten geben ihre traditionsreiche Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße, gleich hinter dem Burgtheater, auf. Das wurde den OÖNachrichten am Freitag aus der Bundesgeschäftsführung bestätigt. Der neue Standort soll zentrumsnah sein. Das Raumkonzept ist fertig. Im nächsten Schritt begibt sich Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch auf die Suche