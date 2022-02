Was ich zuerst für übertrieben hielt, stellte sich an winterlich feuchten Tagen als absolut notwendig heraus. Die Masken sind in dieser zweiten und letzten Olympiawoche das letzte Überbleibsel eines an und für sich rigide geplanten Corona-Managements. Der Sicherheitsabstand von einem Meter zum Gesprächspartner wird in neun von zehn Fällen nicht eingehalten. Das täglich mehrfache Desinfizieren der Hände hat sich auch eher aufgehört.