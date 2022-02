Jetzt ist es echt nicht so, dass die Wettkampfstätten in Zhangjiakou so weit auseinander liegen würden, dass man Stunden benötigte, um vom, sagen wir: Snowboard zum Skispringen zu kommen. Vom Biathlon zum Langlauf sind es ein paar Kilometer, die Strecke könnte in fünfzehn, zwanzig Minuten zurückgelegt werden.