Wer baggert noch nicht am Baggersee?

"Fischbesatz ist nur in ganz bestimmten Fällen sinnvoll", sagt Robert Arlinghaus vom Berliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) und der Humboldt-Universität Berlin. Bei einem frisch ausgehobenen Baggersee ohne nennenswertes Fischvorkommen sei ein Besatz mit Jungfischen zwar meist sinnvoll und erfolgreich, so Arlinghaus. Bei bestimmten Fischarten wie Karpfen funktioniere das in der Regel auch gut – bei anderen wie dem Zander hingegen vor allem in