Über die Verschollenen in Traun und Donau

Die Saison endet so, wie sie begonnen hat: mit einem Schneider. Dieser Tage versuchte ich noch in der Traun bei Wels Regenbogenforellen aufzustöbern, allein es fand sich keine, die nach dem verlockenden Streamer an der Flugangel beißen wollte. Das lag wohl daran, dass keine Fische da waren. Das massive Hochwasser dürfte den Besatz davongetragen haben und etliche der eingeborenen Salmoniden auch. Vielleicht lag es aber auch am Unvermögen des Rutenschwingers, wer weiß.